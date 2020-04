Links zum Thema

Im Laufe seiner Tätigkeiten war er an zahlreichen wissenschaftlich-kulturellen Aktivitäten beteiligt und hat sich von der Entwicklung des Kulturaustauschs im ehemaligen Jugoslawien bis hin zu aktuellen Kulturratskonferenzen eingebracht. Er engagiert sich auch im Kulturaustausch der Religionen und hat die deutsche Übersetzung des Buchs Jesus in der Nacht der Herrlichkeit gefördert.

Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem Kulturrat der Islamischen Republik Iran in Belgrad, Generaldirektor des Entwicklungs- und Unterrichtszentrum für wissenschaftlich-kulturelle Zusammenarbeit ICRO, Präsident und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Touring und Automobil-Clubs der I.R.Iran, Kulturrat der I.R.Iran in Ottawa (Kanada), Vorsitzender der nationalen Hadsch- und Pilgerorganisation, stellvertretender Minister für Kultur und islamische Führung. Seit 2019 ist er Kulturrat der Islamischen Republik Iran in Berlin.

Dr. Hamid Mohammadi ist 1962 in Teheran geboren. Seine Ausbildung führte ihn an die Universität Teheran, wo er sein B.A. in Politikwissenschaft absolviert hat. In der Folge schrieb er seine Masterarbeit an der Kommunikations- und Medienfakultät über soziale Kommunikation. Seine Doktorarbeit (Ph.D.) erfolgte im Bereich Sozialkommunikationswissenschaften.