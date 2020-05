Links zum Thema

Jochen Mitschka ist verheiratet und lebt in einem mit viel Eigenleistung gebauten Haus in einem kleinen Dorf im Westerwald.

Angesichts der Unruhen und Massaker in Thailand kam er auf den Wunsch seiner Frau 2009 zurück nach Deutschland, um bis zu seinem Ruhestand als angestellter Projektkoordinator und -manager für eine führende Softwarefirma zu arbeiten. Seit seinem Ruhestand im Jahr 2017 schreibt er Artikel unter eigenem Namen für verschiedene alternative Internetseiten wie Rubikon und KenFM, übersetzt Bücher (Tim Andersons: The Dirty War on Syria und Kees van der Pijls: Flight MH17, Ukraine and the New Cold War ). Er ist Autor der Serie " Schattenkriege des Imperiums ". Dazu gehören: " Das Ukraine-Narrativ ", " Der Krieg gegen den Iran " und (gemeinsam mit Tim Anderson) " Die Zukunft Palästinas ". Es folgten die E-Books „ Israel 2018 “ und „ Finis Germania oder Deutschlands Demokratie ist verloren “ in der Essay-Reihe " Politicum Illustrati ". 2019 widmete er ein Buch " Die vergessenen Lehren von Auschwitz " dem Bundestagsbeschluss zur BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition, Sanktionen), dem dann Anfang 2020 ein Medienspiegel über den Zionismus im Jahr 2019 folgte. Ab 1. Juni 2020 fungiert er als Herausgeber des Alitheia-Verlages.

Geboren am 30. Januar 1952 in der Nähe von Köln, leistete er vier Jahre Wehrdienst als Soldat, davon zwei bei der NATO in Mons. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium arbeitete in unterschiedlichen, oft führenden Positionen für Lieferanten und Dienstleister der Pharmaindustrie. Schließlich war er unter anderem Unternehmensberater mit eigenem Unternehmen in Südostasien und mit einem kurzen Einsatz im Rahmen einer UNO-Maßnahme in Vietnam. Nebenbei verfasste er unter Pseudonymen Artikel und Bücher über Politik und Gesellschaft Südostasiens.