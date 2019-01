Links zum Thema

Seit 2004 ist er vor allem im Bereich des Dialogs der Religionen und Kulturen tätig mit zahlreichen Veröffentlichungen. Er lehrt regelmäßig in Italien und hat zahlreiche Aufenthalte als Gastwissenschaftler in der Schweiz, Polen, Georgien, Indonesien, Iran, Korea, Japan und China. Er ist Herausgeber mehrerer Buchreihen, selbst Autor zahlreicher Bücher und sitzt im wissenschaftlichen Beirat zahlreicher wissenschaftlichen Zeitschriften. Er schreibt regelmäßig Kommentare zu aktuellen Themen unter NEX24 .

Prof. Günther ist in Müllheim (Baden) geboren und hat nach dem Abitur Griechisch, Latein, Sprachwissenschaft und Philosophie an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Oxford studiert. Im Jahr 1985 folgte in Freiburg die Promotion, wo er ab 1986 als Akademischer Rat tätig war. 1991 folgte die Habilitation – die Habilitationsschrift hat er während seines Aufenthaltes am Lincoln College Oxford verfasst – und Tätigkeit als Privatdozent in Freiburg. Im Sommersemester 1999 wurde er zum apl. Professor ernannt. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Gerhard Hess Preis der DFG.