Links zum Thema

Unter dem Namen Prinz Chaos II. ist er seit 1999 als Liedermacher und Kabarettist bekannt. 2001 zog er nach Köln und studierte an der Universität zu Köln Anglo-Amerikanische Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte und Japanologie. Von 2004 bis 2006 hielt war er in Japan und studierte dort Internationale Beziehungen an der Sophia-Universität Tokio. 2006 schloss er sein Studium als Magister Artium ab. 2007 zog er nach Berlin und schrieb unter anderem für Tageszeitung junge Welt. In Südthüringen entwickelt er seit 2008 ein Kultur- und Gemeinschaftsprojekt auf Schloss Weitersroda. Zusammen mit Konstantin Wecker veröffentlichte er 2013 die Streitschrift Aufruf zur Revolte. Er tritt auch für ein breites „antifaschistisches Bündnis gegen Rechts“ ein.

Florian Ernst Kirner (Jahrgan 1975) ist als Sohn friedensbewegter, sozialdemokratischer Eltern in München geboren. Kirner besuchte das Luisengymnasium in München und legte dort 1995 das Abitur ab. Im folgenden Jahr zog er nach Hamburg und wurde dort Mitbegründer der trotzkistischen Organisation Linksruck sowie ab 1996 Chefredakteur von deren gleichnamiger Monatszeitung, die er später verlassen hat.