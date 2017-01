Links zum Thema

Seit etwa 10 Jahren hat er einen Forschungsschwerpunkt in der christlichen Auseinandersetzung mit der islamischen Theologie entwickelt. Er betreut muslimische Doktorandinnen und Doktoranden in der Komparativen Theologie und ist viel in muslimischen Ländern unterwegs, darunter auch ein Forschungsaufenthalt an der University of Religions and Denominations in der iranischen Stadt Qom. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählen: Herausforderung Islam. Christliche Annäherungen (2016), Theodizee (2013) und Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen (2012).

Prof. Dr. Klaus von Stosch (Jahrgang 1971) ist in Köln geboren, hat Katholische Theologie, Philosophie und Volkswirtschaft in Bonn und Fribourg studiert. In seiner Promotion an der Universität Bonn 2001 hat er sich mit dem Verhältnis von Glaube und Vernunft in der Spätphilosophie Wittgensteins auseinandergesetzt, in der Habilitation an der Universität Münster 2005 mit dem Handeln Gottes in der Welt. Seit 2008 ist er Professor für Systematische Theologie und Vorsitzender des Zentrums für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn, an dessen Gründung er maßgeblich beteiligt war.