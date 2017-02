Links zum Thema

MM: Sehr geehrte Frau Hefets, die Organisation „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden“ unterstützt Boykottbewegungen gegen Waren aus den besetzten Gebieten in Palästina, um ein Zeichen zu setzen gegen Besatzung und Apartheid. Gegner werfen Ihnen vor, sie würden zum Boykott jüdischer Waren aufrufen. Was antworten Sie darauf?

Hefets: Ich antworte, dass es so etwas wie eine jüdische bzw. christliche oder muslimische Ware nicht gibt. Menschen können solche Identität haben, Waren aber nicht. Sind "Ahava" Kosmetikprodukte jüdisch? Wenn das Territorium die Identität einer Ware bestimmt, dann ist es besonders für das Judentum fatal. Juden entwickelten die Bindung zu einem Ort bis zu einer besonderen Form der Abstraktion (Gott auf Hebräisch wird auch "der Ort" genannt), vor allem durch die Erfahrung und Tradition, die Kultur überall hin tragen zu können, ohne an einem bestimmten konkreten Ort gebunden zu sein. Als Ersatz etablierte sich Zion bzw. Jerusalem als abstrakter Ort der Sehnsucht. Leider hat das nationalistische Judentum in Israel und in vielen Orten der Diaspora die Oberhand gewonnen, so dass man heute sogar von einer "jüdischen Ware" spricht. Es ist ein Bild der jüdischen Tragödie, was aus dem Judentum geworden ist.

MM: Die „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden“ setzt sich für eine Zweistaatenlösung ein. Wie soll das möglich sein angesichts von ca. 20 % nichtjüdischen Einwohnern mit israelischem Pass? Sollen diese Bürger ausgewiesen werden?

Hefets: Wir haben bei der Begründung der Organisation diese Lösung befürwortet, sagen aber auch immer, dass es den dort lebenden Völkern selbst zusteht zu bestimmen, wie sie leben wollen. Ich persönlich glaube nicht, dass diese Lösung oder irgendeine andere momentan realisierbar ist. Die israelischen Palästinenser, wie man sie heute nennt, dürfen natürlich nicht ausgewiesen werden: Das wäre ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Fortsetzung der Nakba. Sie sind die Eingeborenen und haben eine wichtige Stimme bei der Suche nach einer Lösung. Leider hat aber Israel keine Motivation zu einer Lösung, weshalb die BDS-Kampagne nötig ist.

MM: Was sind die Gründe dafür, dass Juden sich nicht eine Einstaatenlösung vorstellen können wie z.B. die Weißen in Südafrika?

Hefets: Israel ist darauf gebaut, dass Juden in Israel privilegiert sind. Juden dürfen sofort nach Israel auswandern und einen israelischen Pass bekommen, auch Nachkommen von Juden, die selbst nicht Juden sind, dürfen es unter bestimmten Bedingungen. Palästinenser, die im gleichen Territorium geboren sind, dürfen sich nicht einmal frei bewegen und beim Auswandern riskieren sie manchmal ihre Rückkehrmöglichkeit. Israel will so wenig Palästinenser wie möglich auf so viel Boden wie möglich haben. Nach Jahren von Unterdrückung haben die Israelis Angst vor dem Verlust ihrer Machtposition und vor der Rache der von ihnen unterdrückten Menschen, und das ist verständlich. Wenn man Unterdrückung, Demütigung und Zerstörung sät, erntet man Destruktion, Attentate und gewaltvolle Angriffe. Wenn es nur einen Staat geben würde, würde es keine jüdische Mehrheit mehr geben. Schon heute leben zwischen Jordanien und dem Mittelmehr etwa 10 Million Menschen und mindestens 5 Millionen davon sind Palästinenser. Zählt man die Araber im Lande, dann haben die aus Europa stammenden Juden guten Grund Angst zu haben. Etwa 40% der Juden sind arabische Juden. Täten sie sich zusammen mit den Palästinenser, um ihre arabische Kultur ausleben zu dürfen, wäre es wie in Südafrika. Auch die Weißen dort gaben erst nach, nachdem die Schwarzen einen blutigen Kampf in Kombination mit einem gewaltfreien Boykott aus dem Ausland durchgeführt haben. Die Weißen waren so isoliert in der Welt, dass sie die Motivation für eine Änderung - die wir in Israel herbeizuführen wollen - entwickeln mussten.

MM: Im Dezember 2016 hat die Bank für Sozialwirtschaft ihr Vereinskonto gekündigt. Unseres Wissens nach ist es die erste Kontenkündigung für Juden in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum haben die Medien den Skandal nicht hinreichend thematisiert?

Hefets: Die Medien, also die dort arbeitenden Journalisten und Redakteure, haben Angst beim Thema Israel. Wenn man z.B. das Wort Boykott gegen israelische Institutionen und Produkte in Deutschland ausspricht, sehen die meisten Deutschen die Rückkehr der Nazis und bekommen Angst. Israel wird oft als eine Art Naturreservat gesehen, in der die übrig gebliebenen Juden geschützt werden müssen. Das ist ja Deutschlands "Staatsräson". Und aus dieser Angst heraus, sehen vielen Deutsche bei jedem Begriff, der mit der Nazizeit assoziiert wird, der Anfang der Vervollständigen der Vernichtung der Juden. Demzufolge sahen vielen Deutsche und die Medien hier den damaligen iranischen Präsidenten Ahmadinedschad als Hitlers Nachfolger. Noch vor ein paar Jahren waren die Medien voll damit und Iran wurde als die große Bedrohung der Weltfrieden gesehen. Was ist daraus geworden? BDS ist der neue Ahmadinedschad. Viele ängstliche Deutsche, mit enormer Hilfe und Unterstützen der israelischen politischen Klasse, brauchen eine Projektionsfläche für ihre Ängste vor sich selbst. Sie haben die Illusion, dass falls man die Boykott-Kampagne bekämpft, man dann den "Nazi-Opa" vernichten und gleichzeitig das brutale deutsche Verbrechen an Juden ungeschehen lassen kann. Das ist für viele natürlich sehr verführerisch. Sie versuchen 70 Jahre zu spät "die Juden" zu retten, in dem sie "Israel", wie sie es sich vorstellen, retten. Das Unterfangen ist aber selbstverständlich zum Scheitern verdammt. Weshalb müssen sie immer wieder neue Feinde suchen. Diese Angst haben auch die Redakteure, die sich selbst zensieren. Wenn sie aber die freie Meinungsäußerung zulässt, wie z.B. bei der Beschneidungs-Diskussion, dann kann man leichter die Gegenreaktion spüren. Es werden Beiträge gedruckt - leider auch von meiner Kollegen - die antisemitische Töne beinhalten. In diesem Feld wird der Maulkorb freigelassen und es wird dann auch als Konsequenz gebissen.

MM: ... und wie ist das mit der Bank?

Hefets: Im Falle unserer Kontokündigung, war die Begründung der Bank für Sozialwirtschaft politisch. Sie rettet Israel angeblich gegen solche Juden und Israelis wie uns, die anscheinend eine existentielle Bedrohung für Israel darstellen. Das ist das Perverse dabei. Am Ende werden die Israelis und Juden, die anders denken, zur Bedrohung für die israelische "Demokratie". Wenn man in Deutschland mit Israel zu tun hat, dann haben die meisten Deutschen - natürlich aus verständlichen Gründen - immer noch doppelte Standards für Juden. Es herrscht in diesem Feld leider keine Normalität.

MM: Obwohl es hinreichend UN-Resolutionen gegen die Besatzungspolitik Israels gibt, scheint die Mehrheit der israelischen Bevölkerung immun dagegen zu sein. Wie ist das zu erklären?

Hefets: Die Stimmung in Israel ist eher paranoid, was man auch verstehen kann, wenn man die jüdische Geschichte kennt. Wir sprechen einerseits von einem souveränen Staat. Er verhält sich aber wie ein kleines Stättl im Osteuropa vor 200 Jahren, als ob die Juden in Israel ohne Armee und Territorium leben würden. Im Laufe der Zeit lernten auch die Israelis, dass "anything goes". Israel kann alles machen, weil es die Unterstützung der USA und Europas hat und ist ein Senior-Mitglied in der Organisation "Länder ohne Grenzen". Auch in Israel selbst hat das Gesetz keinen hohen Wert. Ich würde erst einmal erwarten, dass die israelischen Staatsbürger von ihrem Ministerpräsidenten und anderen Ministern einfordern würden ihre eigenen Gesetzt zu respektieren, bevor sie die UNO oder das Völkerrecht respektieren können. Die israelische Bevölkerung - und das macht Israel auch zu einem attraktiven Party-Ort - lebt wie auf der Titanic. Die Verleugnung der Gefahr und der düsteren Zukunftsperspektive ermöglicht den Zustand dieser Immunität gegen die massiven weltweite Proteste gegen die israelische Politik. In so einer Welt kann einem die UNO-Resolution wirklich egal sein. Daneben gibt es aber auch viel Angst und depressive Verstimmungen in Israel. Das Medikament, das das meiste Popularität in letzter Zeit gewinnt, ist Ritalin für Erwachsene - letztendlich ein "upper".

MM: Das heißt, ihr Boykottaufruf dient letztendlich nicht nur den unterdrückten Palästinensern, sondern auch zum Schutz der Juden?

Hefets: Selbstverständlich. Es gibt auch in Israel Boykott-Aktivisten, die sich trotz Verfolgung in der Gruppe "Boykott from within" organisieren und israelische Intellektuelle, die zum Boykott und Sanktionen durch die internationale Gemeinschaft aufrufen. Sie appellieren z.B. an Musik-Bands, die Auftritte in Israel planen, um sie - mit zunehmender Erfolg - davon abzubringen "den Apartheidsstaat zu unterhalten" . Da Israel das Völkerrecht missachtet und sich grenzenlos verhält, bietet der Boykott die Möglichkeit Israel Grenzen zu setzen. Und Grenzen bedeuten auch Halt. Die große Gefahr für Israel ist heutzutage die israelische Gesellschaft selbst. Ohne den äußeren Feind - mal "die Araber", mal Iran, mal BDS - wäre der inneren Druck und Hass, vor allem zwischen aus Europa und aus arabischen bzw. muslimischen Ländern stammenden Juden zu stark und destruktiv. Der Boykott zeigt den Israelis, dass ihre Aktionen Reaktionen bei den anderen hervorrufen, dass es den anderen nicht egal ist, ob sie sich wie Machtsüchtige verhalten. Der israelische Psychoanalytiker, Prof. Eran Rolnik, vergleicht Israel mit einem Mädchen mit Essstörung, das ohne Hilfe von Außen sterben würde. Wenn man z.B. einem Drogensüchtigen die Grenze zeigt, ihm Halt gibt, keine Drogen liefert und bereit ist seine aggressive Reaktion auszuhalten ist es eine Art Schutz, weil er sonst daran sterben würde. Und das gilt auch wenn Israel am Sterben ist , selbst wenn es gerade wie die große Party auf der Titanic aussieht. Es ist kein Zufall, dass es in den letzten Jahren einen anstieg von 450 % bei der Ausstellung ausländischer Pässe in Israel gab. Viele junge Leute wandern aus, u.a. nach Berlin. Was kann die Zukunft einer Geschichte von fast 70 Jahren Unterdrückung der Palästinenser und arabischer Juden sein?

MM: Was kann der Einzelne tun, um ihrem Boykottaufruf zu folgen?

Hefets: Es geschieht bereit automatisch. Das ist, was der israelischen Regierung Sorgen bereitet, weshalb sie versuchen mit totalitären Mitteln Angst zu machen, wie z.B. mit der Kündigung unseres Kontos, die durch einen israelischen Agitator bewirt wurde, der bei der Bank anrief und über unsere Unterstützung von BDS sprach. Der israelischen Minister für innere Sicherheit, Gilad Erdan, erklärte bereits im Juni 2016 der BDS den Krieg. Weil Boykott unbewusst funktioniert: Wenn Menschen sehen und wissen, wie destruktiv und aggressiv Israel z.B. den Gazastreifen bombardiert, dann wirkt das Etikett "Israel" auf einem Avokado nicht so appetitlich. Seitdem Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung an die Macht kamen, hat es sogar Deutschland schwer Israel zu unterstützen. Der einzelne soll - wie immer und bei jeder Sache - moralisch einkaufen und konsumieren. Wenn ich weiß, dass meine Anziehsachen durch Kinderarbeit hergestellt werden, kaufe ich sie nicht. Genauso kaufe ich kein Basilikum aus Israel - und es ist hart, ich hatte ja dort Basilikum im Garten - weil ich weiß, dass er mit von den Palästinensern gestohlenem Wasser wächst, und dass meine Schwester in Gaza sich nicht immer duschen kann. Juden wie Muslime kennen es gut: Man darf nicht alles essen und trinken - es muss koscher sein.

MM: Mit ihrem taz-Artikel "Pilgerfahrt nach Auschwitz" haben Sie für viel Ärger unter pro-israelischen Juden gesorgt. Was spricht dagegen, sich an die geschichtlichen Gräueltaten mit einer Reise zu erinnern?

Hefets: Es spricht viel dafür, nur die Frage ist, wie? Und was ist das Ziel der Reise? Der Artikel hieß in der Druckversion "Nur auf Zehenspitzen gehen" - ein Titel, der meine Intention besser wiedergibt. Die Auschwitz-Reisen israelischer Jugendlicher werden vor der Armeezeit gemacht um die Opferidentität der zukünftigen Soldaten zu festigen und sie zu dem "Opfer, dem alles zusteht" zu machen. Diese Jugendlichen werden in einer psychische Lage versetzt - und das kann man gut in dem Film "Defamation" des israelischen Regisseur, Yoav Shamir, sehen - die es möglich macht. Dazu kommt eine bestimme Gruppendynamik und ein massiver sozialer Druck. Der Holocaust wird zum gemeinsamen Nenner aller jüdischen Israelis, der wie ein Mythos ausgelebt wird: Er steht über Zeit und Ort und kann deshalb immer und überall passieren. Das rechtfertigt einen Überfall auf Gaza, weil Hamas oder der Mufti als Nazis stilisiert werden. Es handelt sich somit um eine Art Holocaust-Verleugnung. Wenn der Holocaust zum Mythos wird, dann ist er nicht durch Deutsche und ihren Helfer und vor allem in Europa passierte. Es ist natürlich eine große Entlastung für die Täter und auch für israelischen Juden. Dadurch werden diese Reisen nicht als ermahnende Erinnerungskultur betrieben, sondern als Motor für die Fortsetzung einer Destruktion.

MM: Wenn sie irgendwo in Deutschland auftreten um zum Boykott Israels aufzurufen, gibt es heftige Gegenwehr einiger weniger, was zuweilen auch im Gerichtssaal endet. Und manchen Ihrer Kollegen erging es ähnlich. Offensichtlich verfügen Ihre Gegner über hinreichende Mittel auch Prozesse immer wieder zu verlieren, um zumindest Ihresgleichen einzuschüchtern und Ihre Zeit zu rauben. Lassen Sie sich einschüchtern?

Hefets: Es ist natürlich sehr unangenehm dieser totalitären Angstmacherei ausgeliefert zu sein. Es ist aber auch einer der großen Herausforderungen für mich. Ich bin Jüdin und es bedeutet, vor allem in einer christlichen Gesellschaft - Widerstand zu leisten. Ich komme aus einer jüdischen Familie, die 1492 Spanien verlassen hatte, weil sie sich nicht konvertieren ließen. Es ist also ein existentieller Teil meiner Identität. Wir gewinnen oft im Gerichtssaal, vor allem die Israelis unter uns, die nicht wie die deutschen Juden, viel kämpferischer sind. Bevor ich im Gericht gewonnen habe, bekam ich viel Unterstützung durch vielen junge Israelis, die viel Erfahrung in Widerstandsbewegungen haben. Wir gewinnen im Gericht mit der Hilfe vieler aufrichtigen Menschen aus der Zivilgesellschaft in Deutschland und haben viel Unterstützung auch im Ausland. The Jewish Voice of Peace in den USA und England z.B. sind viel großer und freier zu agieren, weil sie in Gesellschaften aktiv sind, deren Antisemitismus nicht so mörderisch war, wie der deutsche Antisemitismus. Ich sehe mich also in einer Gruppe respektabler Menschenrechtler, Juden und Nichtjuden. Wenn man zum Boykott aufruft und sich von Vorbildern wie Nelson Mandela, Desmond Tutu, Judith Butler und Angela Davis inspirieren lässt, dann gibt man es nicht so leicht auf. Das ist ein sehr wertvoller Schatz.